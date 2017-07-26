В сети отыскали «смертельно опасное» приложение о грибах

В сети обратили внимание на приложение для мобильных телефонов, которое позволяет определить тип найденного в лесу гриба. Об этом пишет Motherboard.

«Это потенциально самое опасное приложение, которое я когда-либо видел»

Создатели предлагают сделать снимок находки, чтобы определить, опасен ли гриб для жизни или, напротив, съедобен. Пользователей сети подобный сервис обеспокоил, поскольку ошибки его работы могут привести к печальным последствиям.

«Вау. Это... Вау. Я собираю грибы 35 лет. Это меня пугает»

Другие юзеры, которые также поделились своим опытом в сборе грибов, назвали сервис смертельным.

«Как миколог, считаю, что это приложение смертельно. Вау. Просто вау»

Создатель приложения Николас Шериф (Nicholas Sheriff) в разговоре с журналистами объяснил, что не подразумевал, что сервис будет «Библией для грибных охотников». По его словам, разработка — лишь справочник. Он упомянул, что в последнее время участились случаи отравления бледными поганками, и перед употреблением пользователи могут просто проверить купленную еду на предмет опасности.

При этом Шериф признал, что пока технологии, отвечающие за распознавание грибов, работают неидеально.