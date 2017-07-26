Россия получила из Франции второй противоминный комплекс для новых тральщиков

Французский оборонный концерн ECA Group передал Средне-Невскому судостроительному заводу второй комплекс противоминной обороны «Диаманд», предназначенный для строящегося тральщика нового поколения проекта 12700. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте концерна.

Как указано в сообщении, работы по интеграции на головной корабль серии («Александр Обухов») первого комплекса, переданного в конце 2016 года, продолжаются. Предварительные морские испытания, прошедшие в июне 2017 года, признаны успешными. Интеграцию комплекса на «Обухов» планируется завершить в ближайшие несколько недель.

В российском военном блоге bmpd, который ведут специалисты Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), по этому поводу напомнили, что контракт на эту технику был заключен в январе 2014 года между компанией «Проминвест» (из состава госкорпорации «Ростех») и ECA Group.

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Сделка объемом около 10 миллионов евро подразумевала передачу четырех комплектов оборудования, каждый из которых включает безэкипажный катер Inspector Mk.2, оснащенный буксируемой гидроакустической станцией бокового обзора TOWCA и носовой опускаемой станцией ISSS, а также подводные противоминные аппараты Seascan Mk.2 и соответствующие информационные системы. Позднее контракт сократили до трех комплектов.

В конце июня 2017 года на Санкт-Петербургском международном военно-морском салоне, как отметили эксперты ЦАСТ, коммерческий директор ECA Group Доминик Малле заявил, что концерн через два года наладит лицензионный выпуск катеров Inspector Mk.2 и аппаратов Seascan Mk.2 в России.

Корабли противоминной обороны (базовые тральщики) проекта 12700 «Александрит» — новое поколение специализированных кораблей флота. Действующий контракт с Минобороны подразумевает постройку восьми кораблей. По словам военных, всего до 2050 года флот должен получить около 30 таких боевых единиц.

Их особенностью является стеклопластиковый корпус, выполненный методом вакуумной инфузии. Полное водоизмещение корабля 890 тонн, максимальная скорость около 16 узлов. Оборудование корабля обеспечивает формирование противоминного контура, в котором поиск мин ведется как с помощью гидроакустических средств самого тральщика, так и с использованием телеуправляемых и автономных подводных аппаратов.