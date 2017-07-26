Власти Красноярского края помогли трудоустроили 700 выпускников местных вузов

Около 700 выпускников вузов Красноярского края с начала года трудоустроились при содействии службы занятости, пишет газета «Наш Красноярский край» в среду 26 июля.

Для них устроили 57 ярмарок вакансий. Четверо молодых людей получили финпомощь для открытия собственного дела. Почти сотню юношей и девушек отправили на дальнейшее профессиональное обучение.

Всего же на портале краевого агентства труда и занятости населения указано более семи тысяч вакантных мест для людей с высшим образованием, но без опыта работы.

Ранее, 24 июля, сообщалось, что в Красноярском крае самый высокий уровень среднемесячного дохода жителей в Сибирском федеральном округе — 38,4 тысячи рублей. Это на шесть тысяч больше, чем по округу. Данные представлены Новосибстатом, оценившим эти зарплаты сибиряков за период времени с января по май нынешнего года.