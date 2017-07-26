В результате беспорядков у Львиных ворот в Иерусалиме пострадали 30 человек

По меньшей мере 30 мусульман пострадали в результате столкновений с представителями израильских спецслужб около Львиных ворот в Иерусалиме во вторник, 25 июля. Видео с места событий публикует Ruptly. Последователи пророка Мухаммеда в очередной раз провели уличную молитву в знак протеста против установки металлодетекторов около мечети Аль-Акса. Несмотря на то, что было принято решение убрать их, беспорядки продолжаются. Активисты требует демонтажа всяческих систем обеспечения безопасности. На этот раз полицейские разгоняли демонстрантов слезоточивым газом, те отвечали им камнями.