На востоке Лондона неизвестные облили кислотой двух человек

Неизвестные облили кислотой двух молодых людей на востоке Лондона. Об этом сообщает газета The Guardian.

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени (21:00 мск) во вторник, 25 июля, на оживленной улице Роман-роуд. Как рассказывают очевидцы, молодые люди вбежали в один из магазинов, крича о том, что их облили кислотой. Владелец заведения попытался помочь пострадавшим, смыв едкую жидкость водой.

Пострадавшие тем не менее получили ожоги лица и ног. Их доставили в больницу. Полицейские проводят расследование.

В последнее время в Великобритании участились случаи нападения с применением кислоты. По данным издания, на этой неделе стражам порядка выдали около тысячи специальных аптечек для помощи пострадавшим от химических ожогов.

13 июля в нескольких лондонских районах подростки 15 и 16 лет на мопедах плеснули в лицо пятерым прохожим в лицо кислотой. Подозреваемые по этому делу задержаны.

