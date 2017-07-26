СМИ сообщили о требовании к МИФИ вернуть мегагрант из-за невыполненного обещания

Минобрнауки потребовало от Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» вернуть мегагрант в размере 22,5 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» в среду, 26 июля.

По информации издания, это беспрецедентное требование за историю запущенной Владимиром Путиным в 2010 году программы.

В настоящее время министерство разрабатывает механизм возвращения средств в госбюджет, и это может коснуться всех сотрудников университета. В вузе уже предупреждают о возможном урезании зарплат.

Требование вернуть деньги связано с тем, что лаборатория не достигла обещанных результатов, а ведущий ученый, являющийся гражданином США, не исполнил обязательства о личном присутствии. Ученые утверждают, что проблема возникла из-за отказа руководства МИФИ обеспечивать финансирование проекта. В ректорате же уверены, что лаборатория должна зарабатывать деньги самостоятельно.

Мегагрант на создание в ядерном университете лаборатории электромагнитных методов производства новых материалов был выигран в конце 2011 года российским ученым Евгением Григорьевым и эмигрировавшим в США из Украины Евгением Олевским, возглавившим проект.

С 2011 по 2013 годы лаборатория получила из госбюджета 150 миллионов рублей.