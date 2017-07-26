Подмосковные МФЦ помогут малому бизнесу получить субсидии

Представители малого и среднего бизнеса Московской области с 1 августа 2017 года смогут подать заявки на предоставление субсидии через любой из 105 многофукнциональных центров (МФЦ) региона. Об этом говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Московской области, поступившем в «Ленту.ру».

Согласно новым правилам приема заявок, предпринимателю достаточно будет подать заявление и документы в МФЦ, где сотрудники проверят комплектность документов и правильность их заполнения. Сформированную заявку передадут на проверку в «Московский областной центр поддержки предпринимательства», откуда после решения о допуске она отправится на конкурную комиссию при министерстве инвестиций и инноваций, которое и будет принимать окончательное решение о субсидировании.

Заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев подчеркнул, что изменение способа подачи документов на получение субсидии «значительно упростит механизм для предпринимателей».

Отмечается, что адресная поддержка в текущем году будет оказываться по двум направлениям — компенсация 50 процентов затрат на приобретение оборудования для производственных компаний и 85 процентов целевых затрат социально ориентированным предприятиям. По первому направлению максимальная сумма составляет 10 миллионов рублей, по второму — 1,5 миллиона рублей. Прием документов в МФЦ на предоставление субсидии будет осуществляться в течение месяца, до 15 декабря текущего года адресная поддержка будет доведена до победителей конкурсного отбора.