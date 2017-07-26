Наука и техника
 

В МГУ посмотрели на вспышку

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Специалисты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова смогли впервые зафиксировать поляризацию собственного оптического излучения гамма-всплесков. Ученые смогли это сделать с помощью Глобальной сети телескопов-роботов МАСТЕР (Мобильная Астрономическая Система ТЕлескопов-Роботов), сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Собственным излучением гамма-всплесков называется оптическое излучение в момент взрыва. Его длительность составляет всего несколько минут, что значительно усложняет задачу. Сообщение о всплеске гамма-излучения, ставшем предвестником взрыва GRB160625B, поступило 25 июня 2016 года в 22 часа 40 минут 16 секунд с космической обсерватории имени Энрике Ферми.

Спустя 131 секунду телескоп, расположенный на Канарах, уже снимал место вспышки с высокой координатной точностью. После этого к процессу присоединился МАСТЕР-Таврида, который расположен в Крыму. Таким образом ученым удалось впервые в истории зафиксировать поляризацию оптического излучения гамма-всплеска в момент вспышки.

«Обнаруженная поляризация собственного оптического излучения показала, что жерло самой мощной космической пушки образовано упорядоченным мощным магнитным полем, сформированным образующейся черной дырой», — заявил руководитель проекта МАСТЕР Владимир Липунов.

Первый роботизированный телескоп МАСТЕР был создан в 2002 году и способен наблюдать гамма-всплески, которые длятся несколько десятков секунд. На данный момент функционирует восемь роботизированных обсерваторий, расположенных на четырех континентах в Северном и Южном полушариях.

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