Бывшей участнице «Дома-2» дали полтора года колонии

Суд в Омске вынес приговор членам преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По сообщению областной прокуратуры, среди осужденных — некая Анастасия П. Как уточняет РИА Новости, это бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Полетаева.

Ей назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 150 тысяч рублей. Другие фигуранты дела — Михаил П., Антон Б. и Константин Ч — получили 16, 14 и 12 месяцев лишения свободы соответственно и различные штрафы. Отбывать сроки они будут в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, организаторы преступной группы Николай Т. и Игорь К. приговорены к двум и одному году лишения свободы соответственно. Их уголовные дела рассматривались судом в отдельном порядке, поскольку эти фигуранты признали свою вину и заключили соглашение с прокуратурой.

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По данным надзорного ведомства, объем незаконных операций, проведенных «черными банкирами» за два года, превысил 1,6 миллиарда рублей. Сами преступники заработали около 29 миллионов. Как сообщили в прокуратуре, они занимались обналичиванием денег через счета фиктивных фирм, а также учреждений, работающих в сфере питания и торговли.

Полетаева, как пишет РИА Новости, занималась всеми финансовыми операциями организации — составляла документы, осуществляла платежи, переводы, вела бухучет. В этом ей помогало высшее экономическое образование.

Девушка стала участницей «Дома-2» в июне 2014 года, проведя на проекте 48 дней. В профиле Полетаевой на сайте реалити-шоу говорится, что до «Дома-2» она работала секретарем, экономистом и бухгалтером.