Victoria's Secret обеспечила женщин гладкими бюстгальтерами

Марка женского белья и одежды для спорта Victoria's Secret представила новую коллекцию гладких бюстгальтеров T-Shirt Bra, которые созданы специально для ношения под футболкой. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 июля.

Форма чашечек создает силуэт, а гладкие мягкие бретели обеспечивают поддержку груди. Модель Lightly Lined Scoop Demi отличается улучшающим прилегание к телу изгибом верхней части бюстгальтера. Цветовая палитра T-Shirt Bra выдержана в однотонных и насыщенных оттенках: фиолетовый, хаки, алый, черный и белый. В коллекцию также вошел леопардовый принт.

Фото: пресс-служба Victoria's Secret 1 /6

Коллекция уже поступила в продажу. Цена — от 2699 рублей.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами. Летом 2017 года Victoria’s Secret выпустила коллекцию кружевного нижнего белья под названием Very Sexy Butterfly («Очень сексуальная бабочка»), а также коллекцию бюстгальтеров Very Sexy Strappy («Очень сексуально полосатые»).