Ценности
 

Victoria's Secret обеспечила женщин гладкими бюстгальтерами

Перейти в «Мою Ленту»

Марка женского белья и одежды для спорта Victoria's Secret представила новую коллекцию гладких бюстгальтеров T-Shirt Bra, которые созданы специально для ношения под футболкой. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 июля.

Форма чашечек создает силуэт, а гладкие мягкие бретели обеспечивают поддержку груди. Модель Lightly Lined Scoop Demi отличается улучшающим прилегание к телу изгибом верхней части бюстгальтера. Цветовая палитра T-Shirt Bra выдержана в однотонных и насыщенных оттенках: фиолетовый, хаки, алый, черный и белый. В коллекцию также вошел леопардовый принт.

Коллекция уже поступила в продажу. Цена — от 2699 рублей.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами. Летом 2017 года Victoria’s Secret выпустила коллекцию кружевного нижнего белья под названием Very Sexy Butterfly («Очень сексуальная бабочка»), а также коллекцию бюстгальтеров Very Sexy Strappy («Очень сексуально полосатые»).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Victoria's Secret показала «сексуальные полоски»
Victoria’s Secret показала «Очень сексуальную бабочку»
Victoria's Secret показала одежду в пастельных тонах для йоги и балета
Последние новости
Захарченко отрекся от скорого создания Малороссии
Колокольцев потребовал возбуждать дела о ДТП с погибшими детьми в течение суток
От ФСБ потребовали раскрыть судьбу Рауля Валленберга после ареста
Американская разведка спрогнозировала сроки возможного удара КНДР по США
Пьяного уроженца Киргизии выловили из пруда в Москве  
Снятый с рейса Delta россиянин рассказал свою версию произошедшего
В Германии потребовали отказаться от связанных с «Северным потоком-2» проектов
Ценности
Ценности07:5822 июля

Двойной кураж

Что можно натворить за рулем 440-сильного Porsche Macan
18:16Сегодня

Найден способ красить волосы «под единорога» с помощью планшета из оргстекла

17:22Сегодня

Longines оснастил дайверские часы 1960-х годов браслетом миланского плетения

15:08Сегодня

«Нецензурный» костюм Конора Макгрегора поступил в продажу

Ценности08:0221 июля

Гоните рублики

Тест «Ленты.ру»: можно ли на глаз определить цену вещи?
12:51Сегодня

Российский бренд создал золотые телефоны для военных и сотрудников ФСБ

15:18Сегодня

Longchamp предложил текстильные сумки в графическом стиле

12:19Сегодня

Объявлена дата выпуска полностью электрического MINI

Ценности08:0411 июля
Mazda Savanna

Не завертелось

Что случилось с двигателем Ванкеля и куда он исчез с авторынка
19:1125 июля

Bentley выпустил кабриолет в яхтенном стиле в честь древнегреческой богини

10:5625 июля

Montblanc предоставил для Only Watch хронограф в бронзовом корпусе

17:0424 июля

Москвичам предложили майки с надписью PEREGAR

Россия
Языческая сила
Картинка с викингом рассорила общину и довела до уголовного дела
«Кто нибудь раньше уже катался на самокате?» — «Это секретная информация»Дети дождя
Репортаж из летнего лагеря для подростков с аутизмом Центра «Антон тут рядом»
Ульяновский губернатор собрался воспитать в регионе «поколение доброты»
Убранный из Александрова памятник Ивану Грозному появился в Москве
Фото: пресс-служба ресторана «Экспедиция»Фестиваль органов
Где в Москве вкусно готовят рожки да ножки
Банду двоечников задержали в Москве за ограбления сверстников
В Ярославле заинтересовались ребенком украинского маньяка-убийцы
Все материалы
Мир
Президент Польши Анджей Дуда с супругойСудный день
Из-за планов судебной реформы поляки перессорились между собой и с Брюсселем
Клан Хаккано
Что общего у афганской террористической группировки и героев фильма про мафию
Former Utah Gov. Jon Huntsman walks on a platform Tuesday, June 21, 2011, at Liberty State Park in Jersey City, N.J., after announcing his bid for the Republican presidential nomination, (AP Photo/Mel Evans)Многодетный мормон в Спасо-хаусе
Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка
Мишель Обама рассказала о называвших ее обезьяной людях
Американская разведка спрогнозировала сроки возможного удара КНДР по США
Древность и молодость современного Ирана
Республика через 38 лет после Исламской революции
Таиландские раболовы
Гигантские флоты с экипажами из рабов губят индонезийскую экономику
Все материалы
Бывший СССР
«Это будет военная диктатура»
Депутат Рады Михаил Добкин — о своем уголовном деле и оккупантах в Харькове
Киев заявил о лишении Саакашвили украинского гражданства
Захарченко отрекся от скорого создания Малороссии
В ДНР отреагировали на прекращение поставок украинской электроэнергии
Депутат Рады сообщил о лишении Саакашвили украинского гражданства
Порошенко проверят на госизмену
Украина остановила подачу электроэнергии в ДНР
Все материалы
Финансы
«Мы находимся глубоко в яме»
Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица
Отмывшего 4 миллиарда долларов через криптовалюты россиянина задержали в Греции
Невыплата долга Москве обойдется Киеву в 673 тысячи долларов ежедневно
Орешкин признал окончание влияния холодной погоды на цены в России
Минфин России уверовал в победу над Украиной в Лондонском суде
Орешкин счел антироссийские санкции США опасными для Трампа и ЕС
Итальянский банк UniCredit взломали хакеры
Все материалы
Бизнес
Автобус TEBНаживка для инвестора
Как технический прогресс и научные открытия рождают аферы века
В Германии потребовали отказаться от связанных с «Северным потоком-2» проектов
Не фондом единым
Власти решили защитить дольщиков от долгостроя
Послы ЕС одобрили расширение антироссийских санкций из-за ситуации с Siemens
Группа «Сафмар» приобрела 25 процентов акций «М.Видео» за 18 миллиардов рублей
Власти Москвы проконтролируют устранение неисправностей в электричках
Шохин назвал ошибкой ситуацию с турбинами в Крыму
Все материалы
Силовые структуры
Зато мы делаем ракеты
Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
Возьмут под крыло
Для чего Росгвардии нужна собственная авиация
Похищение в особо крупном размере
Зачем неизвестные выкрали министра строительства Дагестана
Шойгу объяснил усиление войск Южного военного округа
Обвиняемый по делу о теракте в Петербурге попросил возбудить дело против ФСБ
США перебросили на учения в Грузию бронетехнику
Бывшей участнице «Дома-2» дали полтора года колонии
Все материалы
Наука и техника
Сверкая пятками
Как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг
После террористического акта на Уолл-стрит, 16 сентября 1920 годаКрасная угроза
Почему в 1917 году американцев испугал пароход, полный большевиков
Пуск ракеты «Союз-2» с ВосточногоСтоп машина!
Россия откажется от «Ангары» и Восточного ради Байконура и «Союза-5»
На российском компьютере смогли запустить пиратскую GTA: Vice City
Adobe похоронит Flash
Реконструировано строение самого загадочного существа на Земле
Samsung изобрела съедобный телефон-банан
Все материалы
Спорт
Мужик сказал
Съеденная крыса, эфир в трусах и другие безумные обещания в спорте
Тульский «Арсенал» оштрафовали за неправильный выход игроков из автобуса
В тульском «Арсенале» пообещали продолжить нарушать регламент РФПЛ
Американская пловчиха рассказала о взаимной неприязни к Ефимовой
Джокович пропустит конец теннисного сезона
Возмущенный стоимостью игроков Гвардиола потратил миллиард евро на трансферы
ПСЖ выдвинул Неймару ультиматум
Все материалы
Культура
На поклон
Николай II глазами кино — пока без «Матильды»
Кирилл Разлогов: Превратности словоупотребления
Почему неуместны некоторые указы
Он живой и щерится
«Древние чудовища России» и еще 9 книг о животных для детей от 0 до 18 лет
Посол Венесуэлы назвал народ ответственным за измененный текст Despacito
Работа Бэнкси названа самым любимым произведением искусства в Великобритании
Джеймс Кэмерон снимет документалку про «Титаник» в качестве работы над ошибками
Маколей Калкин похорошел
Все материалы
Интернет и СМИ
Гламур и село
Он родился в деревне, подружился с Жаном Рено и снимал звезд «Оскара»
Испуганный котенок «спас» Пизанскую башню от падения
Японский шеф-повар порадовал котов-гурманов куриными суши
Сергея Дружко признали врагом Украины
Рассказ о «лихих девяностых» Чичваркина наложили на бит «Кровостока»
Из камеры в камеру
Как порнозвезды и сторонники Навального становятся жертвами массовой слежки
Таец усадил за руль машины 10-месячного ребенка и разгневал соцсети
Все материалы
Ценности
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Пляжный вариант
Боевой макияж для героинь курортных романов
Найден способ красить волосы «под единорога» с помощью планшета из оргстекла
Victoria's Secret обеспечила женщин гладкими бюстгальтерами
«Нецензурный» костюм Конора Макгрегора поступил в продажу
Российский бренд создал золотые телефоны для военных и сотрудников ФСБ
Объявлена дата выпуска полностью электрического MINI
Все материалы
Путешествия
Хочу в тюрьму
Как законопослушному туристу с комфортом заехать на хату
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Голая пьяная туристка вызвала переполох на пляже в Таиланде
Снятый с рейса Delta россиянин рассказал свою версию произошедшего
Российский турист пропал в горах Абхазии
Оскорблявшего русских пассажира побили во время рейса Москва — Барселона
Аня Бушуева: «О, здесь даже телевизор есть!»
Что ждет туриста в самом дорогом и самом дешевом отеле Валенсии
Все материалы
Из жизни
«Все люди здесь — инопланетяне»
История москвички, переехавшей в Японию
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
Кто с мечом к нам придет
С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
Сотня Санта-Клаусов собралась в Копенгагене на рождественский конгресс
Белка оставила без электричества 45 тысяч человек в Калифорнии
В Китае 400 пенсионерок приняли участие в конкурсе бикини
В ЮАР бегемот забрел на заправку
Все материалы
Тест-драйв «Автомобиля года-2017»
Российский тест Peugeot 3008
5 марок, которые делают деньги в России на корпоративных продажах
И еще пять, которые делают их на частниках
Какие видами спорта можно заняться прямо в машине
Керлинг, Pacman и футбол за рулем автомобиля
Тест: угадай первые машины автодизайнеров
Знаете ли вы, с чего начинали главные автомобильные художники современности?
Девушка на MINI залила в мотор вместо масла омывайку
Американские военные сняли на видео уничтожающие машины ракеты
В США сделают Toyota Prius с 1000-сильным мотором
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы