Умер режиссер Александр Столяров

В Москве скончался российский режиссер Александр Столяров. Об этом в среду, 26 июля, сообщается на сайте союза кинематографистов России.

«Выражаем соболезнование родным и близким Александра Столярова. Светлая память хорошему человеку и режиссеру», — говорится в сообщении.

Кинематографист умер на 58-м году жизни.

Прощание пройдет 27 июля в 12:00 в морге Городской больницы №23.

В фильмографии Столярова более 100 документальных и художественных лент, в том числе «Девочки-девочки» (2007), «Понять Человека» (2009), «Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами» (2012), «Диккенс» (2013) и «Шесть маленьких шедевров» (2013).

В 2010 году режиссер был номинирован на премию «Ника» и «ТЭФИ» за картину «Герман и Кармалита».

Кроме того, Столяров выпустил сборник «Неправильная сказка», куда вошли его избранные рассказы.