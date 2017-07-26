Гаишнику в Татарстане пришлось отстреливаться от пьяных сельчан

В Татарстане трое пьяных мужчин напали на двоих сотрудников ГИБДД в селе Шемордан Сабинского района республики. Об этом сообщается на сайте регионального МВД в среду, 26 июля.

«Один из инспекторов сделал предупредительный выстрел, но это не остановило нападавших, — отмечено в тексте. — Учитывая, что указанные лица создавали угрозу жизни и здоровью, инспектор ДПС применил табельное оружие и ранил в ногу одного из мужчин».

Инцидент произошел вечером 24 июля. Неизвестные мужчины в нетрезвом состоянии подошли к полицейским, когда те проверяли документы у остановленного ими водителя «Лады Калины», стали оскорблять стражей порядка и хотели выгнать их из села. Затем мужчины стали избивать полицейских. Когда инспектор ДПС достал табельное оружие, злоумышленники попытались его отобрать.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти (статья 318 УК РФ).

Пострадавшего злоумышленника госпитализировали в районную больницу. Отмечается, что ранее он отбывал срок за убийство. Один из его спутников, доставленных в отдел полиции, семь раз судим за грабеж и кражи.

