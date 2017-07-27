Американский адмирал заявил о готовности нанести ядерный удар по Китаю

Командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт заявил, что готов нанести ядерный удар по Китаю в случае, если такой приказ он получит от американского президента Дональда Трампа. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает Associated Press.

Адмирал подчеркнул, что каждый американский военнослужащий давал клятву подчиняться приказам главнокомандующего (в США — президент страны).

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Скотт выступил на конференции по безопасности в Австралийском национальном университете в Канберре после крупных совместных учений США и Австралии. За маневрами следило китайское разведывательное судно.

26 июля директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что главной задачей в обеспечении безопасности США является ликвидация угроз со стороны Китая. «Я думаю, что у Китая есть возможность составить Соединенным Штатам серьезную конкуренцию в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказал он. По его словам, военные Китая наращивают силы, направленные на противодействие американским начинаниям во всем мире.

Двумя днями ранее сообщалось, что китайский многофункциональный истребитель-бомбардировщик J-10 («Цзянь-10») перехватил самолет радиоразведки ВМС США Lockheed EP-3, находившийся в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем. Самолет КНР приблизился к EP-3 на расстояние около 90 метров и вынудил его изменить направление полета.