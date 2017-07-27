Старейший в России заповедник начал сбор средств на сохранение Байкала

Старейший в России Баргузинский государственный биосферный заповедник собирает средства на сохранение и защиту природы озера Байкал. Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 27 июля.
Полученные деньги пойдут, в частности, на создание туристических троп на территории заповедника. Они позволят организовать потоки путешественников и снизить антропогенную нагрузку на природную зону.
Кроме того, данные маршруты будут приспособлены для передвижения людей с ограниченными возможностями. Они также позволят сотрудникам заповедника быстрее добираться до удаленных зон на этой территории в случае необходимости.
Средства также будут расходоваться на поддержку просветительской, научной, рекреационной и противопожарной деятельности природного комплекса.
Интернет-пользователи смогут перечислить деньги с банковской карты на веб-странице проекта. Минимальная сумма перевода не ограничена. На момент публикации заметки, пользователям сети удалось собрать 34,5 тысячи рублей.
Баргузинский заповедник расположен в Бурятии, на северо-восточном берегу Байкала. Он был образован в 1917 году для сохранения и увеличения численности соболя.
В январе текущего года Всемирный фонд дикой природы включил данную природную зону в свой список самых примечательных особо охраняемых территорий России.