Киев ответил на слова итальянского посла о независимом референдуме в Крыму

Слова итальянского посла в Москве Чезаре Рагальини о референдуме в Крыму противоречат позиции правительства его страны. Об этом заявил его украинский коллега в Италии Евгений Перелыгин в четверг, 27 июля, на странице дипмиссии в Facebook. Позже МИД Украины распространил заявление в СМИ.

«Непонятно, как посол может открыто говорить о том, что находится за пределами его компетенции. Мы напоминаем, что Италия не высказывалась против глубокого сотрудничества и интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры», — подчеркнул украинский дипломат.

По словам Перелыгина, Рагальини забывает, что «Крым — не суверенное государство, а часть территории Украины».

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Ранее в интервью газете Corriere della Sera итальянский посол сказал, что «Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе». Так он ответил журналисту, назвавшему вхождение региона в состав России аннексией и нарушением международного права.

Corriere della Sera отмечает, что Рагальини, назначенный на должность посла в России в 2013-м, в конце этого года покинет свой пост. Комментариев от итальянского МИД по поводу его высказываний пока не поступало.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.