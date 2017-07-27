США впервые прекратят поддержку одной из группировок оппозиции в Сирии

Вашингтон решил прекратить поддержку одной из группировок вооруженной оппозиции в Сирии. Об этом заявил в четверг, 27 июля, на брифинге для журналистов представитель коалиции во главе с США полковник Райан Диллон, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о группировке «Шухада аль-Картиян» (Shohada Al Quartyan), которая действует в южной части Сирии. Диллон уточнил, что ее члены «в одностороннем порядке, без разрешения США и коалиции или координации произвели патрулирование за пределами согласованной зоны деэскалации и приняли участие в действиях, не сконцентрированных на борьбе с "Исламским государством"» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России).

Полковник отметил, что ранее коалиция ни разу не прекращала поддержку своих союзников в Сирии. «Не было такого случая, когда бы нам приходилось разрывать связи с проверенной сирийской оппозиционной группировкой», — заявил он.

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26 июля CNN сообщал, что международная коалиция во главе с США попросила своих союзников в Сирии концентрироваться на борьбе с террористами, а не с сирийским правительством. Как сообщал Диллон, Вашингтон «поддерживает только те силы, которые привержены борьбе с ИГ», а представители «Шухада аль-Картиян» заявили, что могут преследовать иные цели.

Договоренность о создании зон деэскалации в Сирии была достигнута на международной встрече в Астане в начале месяца. Их организуют в Идлибе, севернее Хомса, в Восточной Гуте и на юге ближневосточного государства. Также по итогам саммита G20 в Гамбурге было объявлено о создании зоны деэскалации в районе Дераа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды.

Международная коалиция во главе с США действует на сирийской территории с сентября 2014 года. Операция проводится без согласия Дамаска. Российская военная операция в Сирии началась в сентябре 2015-го после официальной просьбы со стороны правительства республики.