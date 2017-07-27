Бизнес
 

Группа «Сафмар» продала почти 25 процентов акций «М.Видео»

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Компания Lagranolia Holdings Limited, входящая в группу «Сафмар», продала 24,66 процента акций «М.Видео», которые были выкуплены накануне у миноритарных акционеров в ходе оферты. Об этом говорится в сообщении «М.Видео».

Сообщается, что акции были проданы по 405 рублей за бумагу, что на шесть процентов ниже их стоимости на момент закрытия торгов предыдущего дня на Московской бирже. За реализацию пакета ценных бумаг продавец получит 17,95 миллиарда рублей.

В сообщении ретейлера отмечается, что акции «были предложены посредством ускоренного построения книги заявок для приобретения международными институциональными инвесторами» за пределами США, а также среди квалифицированных институциональных инвесторов в рамках частного размещения на американском рынке.

«М.Видео» не получит средств от размещения — деньги останутся у акционера. В результате продажи доля участия группы «Сафмар» в уставном капитале компании уменьшится приблизительно до 57,68 процента.

Днем ранее, 26 июля, группа «Сафмар» сообщила о том, что выкупила у миноритариев «М.Видео» 44 миллиона акций — долю в 24,66 процента от уставного капитала компании. Сумма сделки составила 17,7 миллиарда рублей.

«Сафмар» планирует переименовать публичное акционерное общество «М.Видео» в «Сафмар Ритейл» и создать на его базе управляющую компанию, в которую войдет группа «Эльдорадо». При этом «Сафмар Ритейл» продолжит развивать розничную сеть «М.Видео».

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