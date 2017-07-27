В центре Нижневартовска произошла перестрелка

В центре Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) произошла перестрелка, три человека пострадали, они госпитализированы. Об этом сообщает в четверг, 27 июля, портал nv86.ru.

По данным издания, инцидент произошел около 13:00 мск возле торгового комплекса «Городок» на улице Мира. По словам очевидцев, прозвучало не менее десяти выстрелов подряд.

«Увезли двух раненых при мне, у одного парня ранение в голову, у второго — в бок», — рассказал один из свидетелей произошедшего. По его словам, после произошедшего открывшие огонь уехали на машинах.

В УМВД по Нижневартовску сообщили, что стрельба, предположительно, велась из травматического оружия. В настоящее время полицейские опрашивают очевидцев. Стражам порядка уже известны приметы автомобиля подозреваемых.

2 июня на западе Москвы произошла перестрелка и поножовщина. Инцидент случился в лесополосе вблизи улицы Крылатские Холмы. От полученных ранений двое скончались в больнице, трое были доставлены в тяжелом состоянии в медучреждения.