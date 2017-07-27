«Зенит» продал абонементы на несуществующие места

Петербургский «Зенит» продлил нескольким десяткам болельщиков сезонные абонементы на несуществующие на стадионе «Крестовский» места. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Продлеваем абонементы, взяли на сектор А207, 11-й ряд, 16-е, 17-е, 18-е места, и при посещении матча против "Рубина" оказалось, что места заканчиваются на 15-м. Хорошо, что были свободные. Ладно, строить не могут, но и продать не умеют», — рассказал один из болельщиков.

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В «Зените» пояснили, что при подготовке к Кубку конфедераций 2017 года часть кресел на новом стадионе демонтировали, чтобы установить дополнительное оборудование. Всего убрали более 100 мест, но болельщиков об этом не предупредили. Руководство команды предложило пострадавшим фанатам посетить офис клуба и поменять абонементы.

Матч второго тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» прошел 22 июля и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

«Крестовский», сданный в эксплуатацию в декабре 2016 года, принял четыре встречи Кубка конфедераций, среди которых матч-открытие и финал. Соревнования проходили с 17 июня по 2 июля. Победителем стала команда Германии.