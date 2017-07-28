Альбомы чернокожих гангста-рэперов украсили звездой «SuperПерцев»

Обложки музыкальных альбомов чернокожих гангста-рэперов украсили изображением актера Майкла Серы (Michael Cera). Пост был опубликован в Twitter-аккаунте PigsAndPlans.

«Тут несколько обложек рэп-альбомов, но с Майклом Серой»

С подачи автора Сера оказался на обложках альбомов культовой группы N.W.E., Кендрика Ламара, дуэтов OutKast и Rae Sremmurd.

За сутки публикация набрала более 18 тысяч лайков, десятки тысяч репостов и привлекла внимание пользователей социальной сети, которые принялись хвалить автора фотожаб. «Нет слов, это просто великолепно, это легендарно, давай еще», — восхитились они.

Некоторые даже начали предлагать свои варианты хип-хоп альбомов с участием актера.

Майкл Сера — канадский актер, продюсер, сценарист, режиссер и композитор. Прославился благодаря ролям в фильме «Джуно», «Бунтующая юность», «SuperПерцы» и «Скотт Пилигрим против всех».