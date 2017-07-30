В Санкт-Петербурге автомобиль сбил устроивших фотосессию на дороге женщин

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил двух женщин, которые устроили фотосессию на Кольцевой автодороге. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Отмечается, что пострадавшие вышли на проезжую часть в двух километрах до съезда в Кронштадт. Женщины госпитализированы в тяжелом состоянии.

В мае британский турист погиб в Германии при попытке сделать селфи на разделительной полосе автострады А24. Трое британцев решили перебежать трассу, но остановились посередине ради селфи. В итоге одного из них сбил автомобиль Audi A6, которым управлял 73-летний житель ближайшего городка.

28 марта сообщалось, что две мексиканские девушки погибли, попытавшись сделать селфи на фоне приземляющегося самолета на взлетно-посадочной полосе аэродрома города Чинипас.