Приморского чиновника уволили из-за компрометирующих снимков

Начальник отдела общего образования в департаменте образования Приморья Александр Евсеев лишился работы из-за компрометирующих фотографий, на которых запечатлен похожий на него обнаженный мужчина. Об этом РИА Новости рассказал источник из региональной администрации в понедельник 31 июля.

«Евсеев снят с должности с сегодняшнего дня», — отметил собеседник агентства.

Фотографии были обнаружены на популярном интернет-форуме.

В марте из-за скандала вокруг публикации фотографий в соцсетях из школы в подмосковных Люберцах уволилась учительница физкультуры. На снимках педагог апечатлена в откровенных нарядах с алкоголем и сигаретами. 25-летняя девушка занимается гимнастикой и чирлидингом. В школе она проработала около года.