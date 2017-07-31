Богомолов поставит оперу Генделя на либретто Сорокина

Режиссер Константин Богомолов представит оперу Генделя «Триумф Времени и Правды» на либретто писателя Владимира Сорокина. Об этом постановщик сообщил в своем Facebook.

«Я полагал, что, будучи уникальным стилистом, Сорокин прекрасно почувствует соль и суть, я лелеял тайную литературоведческую идею, что Сорокин — новое барокко, барокко XXI века, но я не мог подумать, что получу текст абсолютно конгениальный музыке Генделя», — написал Богомолов.

Премьера спектакля состоится в мае 2018 года в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Георг Фридрих Гендель написал «Триумф Времени и Правды» в 1707 году. Это первая оратория немецкого композитора. Оригинальное либретто создал кардинал Бенедетто Памфили.