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Автомобиль въехал в толпу людей в Лос-Анджелесе

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В американском Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу людей, как минимум девять человек пострадали. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает Fox News.

Телеканал указывает, что инцидент произошел в районе Мид-Уилшир. Машина выехала на тротуар, на котором находились пешеходы.

Водитель был задержан полицией и доставлен в больницу для обследования на предмет возможного опьянения. Правоохранительные органы считают произошедшее несчастным случаем.

3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате атак погибли, по последним данным, восемь человек, еще 48 пострадали.

22 марта в Лондоне уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Погибли пять человек.

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