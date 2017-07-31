«Спартак» арендует полузащитника «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Хорватии Марио Пашалич перейдет в московский «Спартак» на правах аренды. Об этом сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

22-летний полузащитник будет выступать за красно-белых до конца сезона-2017/18. Перед переходом в «Спартак» хорват продлит контракт с «Челси» до 2021 года. Текущее соглашение игрока с чемпионами Англии рассчитано до лета 2019 года. По неофициальной информации, за сезон в «Спартаке» Пашалич получил 2,5 миллиона евро.

Прошлый сезон полузащитник провел на правах аренды в «Милане». За итальянский клуб он провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. В активе игрока два матча за сборную Хорватии.

В понедельник, 31 июля, действующий чемпион России «Спартак» одержал первую победу в новом сезоне российской премьер-лиги, на своем поле обыграв Краснодар со счетом 2:0.