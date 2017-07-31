СМИ анонсировали скорую ликвидацию «Техносилы»

Сеть магазинов электроники и бытовой техники «Техносила» на днях может прекратить свое существование. Об этом в понедельник, 31 июля, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на розничном рынке.

Источник газеты указывает, что с 1 августа завершит свою работу интернет-магазин «Техносилы», а посетители сайта будут перенаправлены в интернет-магазин сети «Эльдорадо». Другой источник сообщил, что существование бренда будет завершено как в офлайне, так и в онлайне. Сроков закрытия сети он не указал.

«Коммерсантъ» пишет, что косвенным подтверждением информации о закрытии может считаться размещенное на сайте «Техносилы» объявление о старте с 1 августа программы замены бонусных карт «Техносила» на карты «Клуб “Эльдорадо”». По информации издания, сотрудники «Техносилы» переходят на работу в другие сетевые магазины.

7 июля финансовая группа миллиардера Михаила Гуцериева «Самфар» получила от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России одобрение сделки по присоединению «Техносилы» к «Эльдорадо».

В начале июня сын основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и кандидат в совет директоров «Сафмар Ритейла» Саид Гуцериев сообщил «Интерфаксу»: «Скорее всего, бренд "Техносила" будет со временем уходить с рынка, "Техносила" будет ребрендироваться в "Эльдорадо" в ближайшее время, все к этому идет. Останется онлайн-платформа "Техносила", учитывая, что они сильны в этом направлении», — заявлял он.

Также в июне «Техносила» разослала поставщикам письменные предупреждения о том, что не сможет рассчитаться с долгами за поставленный товар из-за слияния «Эльдорадо» и «М.Видео». Сообщалось, что до 1 сентября все магазины сети будут закрыты, а сам ретейлер прекратит существование.

Финансовая группа «Сафмар» семьи Гуцериевых-Шишхановых получила контроль над торговой сетью «Техносила» в 2015 году после покупки МДМ Банка. К февралю 2017 года компания насчитывала 72 магазина и 133 пункта выдачи товаров.