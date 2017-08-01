Хирург пообещал провести детскую елку без президентского гранта

Лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, заявил, что организация не изменит планы из-за того, что не получила президентский грант ни по одной из своих заявок. Запланированные мероприятия все равно будут проведены, сообщил он во вторник, 1 августа, радиостанции «Говорит Москва».

«Для нас это, во-первых, означает, что нашлись более достойные. И второе — мы от своих планов не откажемся. Детей без детских елок мы все равно не оставим», — заявил Хирург.

Залдостанов отметил, что «Ночные волки» «двадцать лет жили до грантов, как-то проживут без них и сейчас».

В этом году объединение подавало на конкурс три заявки. Проект «Карта туристической истории» и фестиваль путешественников «Побратим» (стоимость 2,6 миллиона рублей и 3,6 миллиона рублей) не допустили до экспертизы в связи с несоответствием требованиям. Заявка на проведение детских новогодних представлений (цена 9,5 миллиона рублей) рассмотрена, но не удовлетворена, отмечает радиостанция.

Байк-клуб проводит детские праздники с 2004 года. В 2015 году депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность выделения гранта на это мероприятие. По мнению политика, представления, устраиваемые байкерами, имеют политическую подоплеку.

«Ночные волки» официально существуют с мая 1989 года. В 1995-м также была зарегистрирована общественная некоммерческая организация «Русские мотоциклисты». Клуб активно сотрудничает с Русской православной церковью и согласовывает акции с церковным календарем. Кроме того, байкеры ведут совместную работу с патриотическими движениями и занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Должность президента объединения со дня его основания занимает Залдостанов (согласно уставу клуба, лидер не переизбирается). Он также является одним из лидеров движения «Антимайдан» и активно поддерживает ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса.