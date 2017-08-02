Уволенного за непристойные фото приморского чиновника исключили из ЕР

Приморское отделение «Единой России» исключило из своих рядов бывшего начальника отдела общего образования в профильном департаменте региона Александра Евсеева. Ранее он был уволен за компрометирующие фотографии. Об этом сообщается на сайте краевого отделения партии в среду, 2 августа.

Руководство краевой ячейки ЕР решило исключить Евсеева за «действия, дескредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам», отмечается в сообщении.

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Чиновник не опровергал свою причастность к скандальным снимкам, а специалисты признали их подлинными, сказал агентству «Восток-Медиа» член президиума регионального политсовета «Единой России», вице-спикер краевого закса Сергей Кузьменко.

«Так что решение исключить Евсеева из ЕР я считаю правильным», — сказал он.

31 июля стало известно об увольнении Евсеева из администрации Приморского края. По данным Федерального агентства новостей (ФАН), скандал разразился после публикации на форуме «Двач» непристойных снимков, на которых запечатлен обнаженный мужчина, похожий на Евсеева. Причем в руках он держит паспорт на имя чиновника.