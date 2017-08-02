Николай Носков пригрозил злопыхателям вскоре порадовать их новыми песнями

Российский певец, бывший солист группы «Парк Горького» Николай Носков идет на поправку после операции по удалению тромба в шейном отделе. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Назло всем своим недоброжелателям и злопыхателям заявляю: "Я жив, скоро буду совершенно здоров и готов вновь радовать своих слушателей новыми песнями, которые планирую записать в ближайшем будущем!"» — ссобщил он.

Исполнитель добавил, что у него постепенно восстанавливаются речь и двигательные функции.

«Все это благодаря вам, усилиям врачей и помощи по-настоящему дорогих мне людей!» — обратился артист к своим поклонникам.

О госпитализации Носкова стало известно в марте. «Артист поступил в отделение в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать», — заявляли представители музыканта.

61-летний Николай Носков — пятикратный обладатель премий «Золотой граммофон». Он был участником коллективов «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай», а также выпустил пять сольных альбомов. Последняя на данный момент пластинка, «Без названия», вышла в 2012 году.