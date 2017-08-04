Жители села Сопино Донецкой области (на подконтрольной Киеву территории) засыпали блиндаж военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«В подконтрольном правительству Сопино члены патруля миссии видели, как около 40-50 жителей (разных возрастных групп, больше половины из которых были женщины) яростно спорили с 10 военнослужащими Вооруженных сил Украины», — рассказали члены Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Наблюдатели отметили, что, как только бойцы ВСУ покинули село, несколько местных жителей с лопатами засыпали блиндаж.

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В июне глава военно-гражданской администрации города Красногоровки Донецкой области Украины (подконтрольная Киеву территория) Олег Ливанчук признал, что население Донбасса не желает служить в ВСУ.

В апреле боец с позывным Волыняка 92-й бригады Вооруженных сил Украины рассказал, что жители подконтрольной Киеву территории Донбасса массово поддерживают ополченцев самопровозглашенных республик. «Неделю назад из-за обстрела у бабули хата загорелась. Она кричала, что это мы. Есть те, кто открыто сепаратистов поддерживает. Таких очень много», — сообщил военнослужащий.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как новое правительство страны объявило о старте так называемой антитеррористической операции.

