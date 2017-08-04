Госдеп отреагировал на пост Медведева в Facebook

В Госдепе считают, что Россия и США должны иметь возможность работать вместе в сферах общих интересов. Об этом сказала начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на брифинге для журналистов. Стенограмма мероприятия размещена на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Науэрт попросили прокомментировать пост премьер-министра России Дмитрия Медведева в Facebook, в котором тот написал, что подписание президентом США нового санкционного закона, затрагивающего Москву, означает конец надежде на улучшение двусторонних отношений.

В качестве примера успешного российского американского сотрудничества глава пресс-службы Госдепа привела действующее на юго-западе Сирии перемирие. «Конечно, наши отношения находятся на низком уровне, но мы должны найти области взаимной кооперации», — добавила Науэрт.