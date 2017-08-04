Турист рассказал о запрете россиянам посещать китайский музей

Айгуньский исторический музей в Китае отказывает в посещении путешественникам из России. Об этом в своем блоге в «Живом Журнале» написал пользователь Александр Никулин (псевдоним zhzhitel).

Мужчина рассказал, что во время отдыха в Китае он попытался попасть в музей, который расположен в поселке Айгунь в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны, но ему не продали билет. По словам блогера, с аналогичной проблемой сталкиваются и другие российские туристы. При этом в музее есть надписи на русском языке, а также на китайском и английском.

Музей в основном посвящен Айгуньскому договору, заключенному между Российской империей и Китаем в 1858 году. Предметом соглашения было установление границы между двумя государствами. В соответствии с договором, левый берег Амура (от реки Аргунь до его устья) стал территорией России. Документ был подписан в Айгуне, который в то время был городом.

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В китайской историографии договор считается неравноправным. В КНР полагают, что страна, ослабленная опиумными войнами XIX века и восстаниями, была вынуждена пойти на такой шаг. В противном случае Россия грозила Китаю военным вторжением.

В упомянутом музее представлены связанные с Айгуньским договором документы, карты, картины и даже восковые фигуры подписавших документ людей. Там также есть информация о китайском погроме в Благовещенске 1990 года. Речь идет о выселении китайцев из российского города, сопровождавшемся массовыми грабежами и убийствами.