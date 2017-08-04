Пассажиру пригрозили штрафом в три тысячи рублей за вынужденную посадку лайнера

Пассажиру авиакомпании «Победа», закурившему во время рейса Москва — Махачкала, грозит штраф в три тысячи рублей. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в управлении на транспорте МВД России по Северному Кавказу, инцидент произошел днем ранее. Из-за закурившего в туалете мужчины лайнер вынужденно сел в Минеральных Водах. Путешественника сняли с рейса, после чего самолет продолжил путь.

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Против путешественника завели административные дела по статьям 11.16 (нарушение требований пожарной безопасности на воздушном транспорте) и 6.24 (нарушение запрета на курение в отдельных помещениях и объектах) КоАП РФ.

Согласно первой статье, мужчину могут оштрафовать на две тысячи рублей, в соответствии со второй — на одну тысячу. Конкретное наказание для него определят позже.

«Победа», в свою очередь, намерена взыскать с пассажира все расходы, понесенные по его вине из-за незапланированной посадки в Минводах.

Аналогичный инцидент имел место в июле. Тогда лайнер «Победы», следовавший из Махачкалы в Санкт-Петербург, приземлился в Москве для снятия с рейса закурившего на борту путешественника.

