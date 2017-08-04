Флорентийская галерея Уффици временно закрылась из-за поломки кондиционера

Флорентийская художественная галерея Уффици прекратила работу из-за поломки кондиционера. Об этом в пятницу, 4 агуста, сообщается на сайте музея.

По информации администрации, перерыв в работе должен продлиться с полудня до 15:00 по местному времени (16:00 мск).

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея сообщает, что посетителям, которые находились в залах во время поломки оборудования, разрешили закончить осмотр экспозиции.

Накануне МИД предупредил россиян об опасности из-за высоких температур в Италии.

Температура воздуха во Флоренции превышает 40 градусов. Там и еще в 26 крупных итальянских городах объявлен «красный» (высший) уровень погодной опасности. Виновником жары, установившейся на Апеннинском полуострове, климатологи называют антициклон «Люцифер», пришедший из Африки.