Бывшая участница «Красок» заявила об избиении на корпоративе

Бывшая вокалистка группы «Краски» Марина Киреева попала в больницу после корпоративного концерта в Саранске. Об этом она сообщила в Instagram.

«Случилось это из-за халатности организаторов города Саранска, которые не смогли обеспечить мою безопасность», — написала артистка. Подробностей инцидента Киреева не привела, заметив только, что «история длинная».

«Полиция занимается этим делом», — добавила певица в другом посте.

По ее словам, она получила сотрясение мозга, вывих пальца и многочисленные ушибы. Киреева написала, что проходит дорогостоящий курс лечения и реабилитации и обратилась к своим поклонникам с просьбой о материальной поддержке.

Поп-группа «Краски» была образована в Минске в 2001 году. Марина Киреева присоединилась к коллективу в конце 2000-х. С ее участием был записан «Зеленый альбом». Покинув группу, она работает сольно. Марина Киреева — супруга участника коллектива «Премьер-министр» Василия Киреева.

