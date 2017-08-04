Житель Кузбасса украл вино у отказывавшейся раскрыть рецепт напитка пенсионерки

В полицию города Березовский (Кемеровская область) обратилась 77-летняя женщина, которая заявила, что в ее дом, разбив окно, проник неизвестный и украл 10-литровую емкость с домашним вином. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщается на сайте управления МВД по региону.

Стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался 39-летний знакомый пенсионерки. Женщина не раз угощала его приготовленным по семейному рецепту напитком в благодарность за помощь по хозяйству. Однако раскрыть мужчине секрет его приготовления она отказывалась.

«В отместку злоумышленник, дождавшись, когда женщина уйдет по делам, проник в ее жилище и похитил вино», — пояснили в полиции. При задержании у подозреваемого обнаружили пустую бутыль из-под напитка.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.