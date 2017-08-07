Напавшие на афганскую деревню боевики убили 40 местных жителей

По меньшей мере 40 мирных жителей деревни Мирза Оланг в афганской провинции Сар-э-пул были убиты после захвата деревни неизвестными боевиками. Об этом сообщает TOLO News.

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По словам губернатора провинции Мохаммада Захира Вахдата, часть людей была застрелена, другие — обезглавлены. При этом большую группу жителей деревни боевики взяли в заложники и увели в неизвестном направлении.

Ответственность за данное нападения не взяла на себя ни одна из действующих в стране террористических группировок.

28 декабря прошлого года сообщалось, что в этой же провинции, которая контролировалась в тот момент боевиками движения «Талибан» (запрещено в России), группа вооруженных людей обезглавила жительницу деревни Латти, отправившуюся за покупками без мужа. По словам официальных источников, муж 30-летней жертвы находился в Иране. Представители талибов опровергли причастность своих боевиков к убийству.