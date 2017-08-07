Помилованные после СМС об идущей в Грузию технике выйдут на свободу 8 августа

Жительницы Сочи Марина Джанджгава и Анник Кесян, осужденные за государственную измену и помилованные президентом России Владимиром Путиным, выйдут из СИЗО «Лефортово» 8 августа. Об этом сообщил агентству РИА Новости их адвокат Иван Павлов.

«Завтра утром мои подзащитные по делам о госизмене за СМС Анник Кесян и Марина Джанджгава выйдут из "Лефортово" на свободу», — сказал Павлов.

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По словам адвоката, женщины дадут небольшую пресс-конференцию для журналистов. После этого они сразу улетят домой — «приходить в себя и восстанавливать здоровье».

Женщин осудили по статье 275 УК РФ («Госизмена») после того, как они в 2008 году отправили своим знакомым из Грузии СМС-сообщения со сведениями о двигающемся по железной дороге эшелоне с военной техникой. Павлов напомнил, что в 2013 году Джанджагава получила 12 лет лишения свободы, а Кесян — восемь лет в 2015-м. Путин помиловал женщин 29 июля.

Всего по делам о госизмене одновременно проходили три жительницы Сочи: Джанджгава, Кесян и Инга Тутисани. Последняя в 2009 году послала сообщения о том, что в территориальных водах Абхазии находятся корабли российского ВМФ. 4 июля защита женщин обратилась в Верховный суд с кассационными жалобами. По мнению Павлова, при вынесении приговоров суды первой инстанции допустили существенные нарушения.