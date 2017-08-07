Африка пополнилась космической державой

Первый космический спутник Ганы GhanaSat-1 вышел на околоземную орбиту и начал передавать данные для исследований. Об этом сообщает TechCrunch.

Кубсат GhanaSat-1 создала группа инженеров из Университета всех наций, находящегося в городе Кофоридуа. На разработку было потрачено около двух лет и 50 тысяч долларов. При этом финансирование осуществлялось Японским агентством аэрокосмических исследований JAXA.

«Этот спутник имеет две миссии. На его борту закреплены камеры для мониторинга береговых линий Ганы. Также мы хотим использовать данные, полученные с него, в школьной программе», — пояснил руководитель проекта Ричард Дамоа (Richard Damoah).

Запуск ракеты Falcon 9 c GhanaSat-1 и другими космическими аппаратами состоялся в июле этого года. Дамоа надеется, что их успех послужит примером для других африканских стран. Так, свои космические агентства имеют ЮАР, Нигерия, Кения и Эфиопия, а Ангола уже заявила о планах запустить свой спутник в течение года. В свою очередь, специалисты Ганы уже разрабатывают GhanaSat-2 при поддержке правительства.