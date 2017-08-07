В Израиле подготовили законопроект о смертной казни для террористов

Власти Израиля готовят проект закона о применении смертной казни в отношении террористов, пишет газета «Известия», ознакомившаяся с выдержками из документа.

Законопроект подготовила депутат израильского кнессета от партии «Ликуд» Нава Прехи-Бокер. Документ поддержал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

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Законопроект предполагает внесение поправок в законы о наказании за терроризм и о борьбе с терроризмом. В соответствии с ними, за преступление, признанное терактом, нарушителю грозит смертная казнь. В настоящее время максимальная мера наказания — пожизненное заключение.

Высшая мера наказания в Израиле существует, но она не распространяется на общеуголовные преступления и теоретически может быть осуществлена только в исключительных случаях. За все время существования страны с 1948 года смертный приговор был приведен в исполнение лишь дважды.

Эксперты отмечают, что новая инициатива связана с террористическими атаками, участившимися в последнее время. При этом они сомневаются, что проект обретет статус закона, и предлагают решать проблему терроризма другими методами.