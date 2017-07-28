На Западном берегу реки Иордан израильские военные застрелили напавшего на них с ножом палестинца. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По словам военных, других пострадавших в результате инцидента нет. Издание отмечает, что нападение произошло после ряда столкновений между палестинцами и подразделениями ЦАХАЛ в нескольких городах: Вифлееме, Наблусе, Хевроне и ряде других.

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По данным палестинского отделения Красного Полумесяца, только в Вифлееме один палестинец получил огнестрельное ранение, двое были травмированы резиновыми пулями, десять человек пострадали от применения слезоточивого газа.

25 июля израильские власти объявили о демонтаже металлодетекторов у входа на Храмовую гору в Иерусалиме, установка которых спровоцировала протесты арабской общины.

Тремя днями ранее лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о приостановке любых контактов с Израилем из-за появления металлодетекторов на Храмовой горе. Аббас заявил, что Израиль пытается таким образом взять под контроль священное место.

Меры безопасности были усилены после убийства 14 июля двух израильских патрульных тремя боевиками-арабами, открывшими огонь на территории Храмовой горы. Это место — одна из главных мусульманских святынь, где на руинах еврейского Второго храма стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.