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В Австралии судьбу однополых браков решат при помощи референдума по почте

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Правительство Австралии объявило о намерении провести референдум по почте по вопросу о легализации однополых браков. Об этом сообщает Reuters.

Австралийские власти неоднократно пытались легализовать однополые браки, но неизменно наталкивались на сопротивление оппозиции. Премьер-министр Малькольм Тернбулл обещал провести референдум по этому вопросу в том случае, если его партия выиграет общенациональные выборы. В итоге, хотя правоцентристской Либерально-национальной коалиции удалось победить с незначительным перевесом, предложение о референдуме было заблокировано Сенатом, где большинство сохранила оппозиционная Лейбористская партия.

В условиях, когда в самой правящей коалиции ряд высокопоставленных политиков выступают против однополых браков, Тернбулл и его сторонники решили прибегнуть к необычному средству — рефередуму по почте. Он не является обязательным, но, как рассчитывает правительство, даст ему моральное право провести законопроект о легализации гей-союзов. Пока неясно, удастся ли организовать референдум без санкции Сената — это будет решать суд.

Лейбористская партия выступает в поддержку однополых браков, но полагает, что этот вопрос должен быть решен при помощи свободного голосования в парламенте без учета требований фракции. В случае проведения референдума, полагают лейбористы, есть риск всплеска гомофобии в обществе, в результате чего представители сексуальных меньшинств могут пострадать. В свою очередь, правительство настаивает на рефередуме, чтобы избежать раскола в правящей коалиции. По последним опросам, легализацию однополых браков в стране поддерживает 61 процент населения.

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