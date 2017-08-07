Немецкий телеканал ответил на претензии Украины к группе Scooter

Немецкий телеканал RTL отреагировал на заявление украинского посла в Германии, потребовавшего изгнать фронтмена группы Scooter Эйч Пи Бакстера из жюри телешоу, посвященного молодым талантам. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает РИА Новости.

«Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров. Мы не комментируем это», — говорится в ответе руководства телеканала на официальный запрос информационного агентства.

5 августа посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что призвал организаторов шоу «Германия ищет суперзвезду» на RTL исключить Эйч Пи Бакстера из состава жюри, в наказание за несанкционированное Киевом выступление в Крыму.

После выступления Scooter на крымском фестивале «Золотая Балка», которое прошло 4 августа, против участников немецкого коллектива на Украине было возбуждено уголовное дело. Эйч Пи Бакстеру и участникам коллектива грозит до восьми лет тюрьмы по статье УК Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Также группа Scooter попала в базу данных украинского сайта «Миротворец».

В июне киевские власти пообещали закрыть въезд на Украину артистам в случае, если они посетят полуостров со стороны России.

Украина считает воссоединившийся с Россией в 2014 году Крым своей территорией, а посещение полуострова без согласования с Киевом — нарушением законодательства. Москва настаивает, что проведение референдума, в результате которого Крым стал частью России, соответствовало нормам международного права.