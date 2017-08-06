Лидера Scooter призвали исключить из жюри телешоу после выступления в Крыму

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал организаторов немецкого шоу «Германия ищет суперзвезду» исключить из состава жюри солиста Scooter Эйч Пи Бакстера после выступления его группы в Крыму. Об этом Мельник написал на своей странице в Twitter.

«Призвал организаторов кастинг-шоу DSDS исключить из жюри Эйч Пи Бакстера, который злостно нарушает законы другого государства», — отметил Мельник.

Ранее стало известно, что прокуратура Украины намерена допросить музыкантов Scooter после выступления в Крыму.

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5 августа стало известно, что против участников Scooter на Украине было возбуждено уголовное дело. Фронтмену группы Эйч Пи Бакстеру и участникам коллектива грозит до восьми лет тюрьмы по статье УК Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Информация о визите немецкой группы на полуостров была занесена в Единый реестр досудебных расследований после обращения в прокуратуру одного из депутатов Верховной рады.

Также группа Scooter попала в базу данных украинского сайта «Миротворец». В публикации авторы сказали «простое человеческое спасибо» российской радиостанции «Говорит Москва», сотрудники которой прислали на портал письмо и рассказали о посещении музыкантами Крыма.

В июне киевские власти пообещали закрыть въезд на Украину артистам в случае, если они посетят полуостров со стороны России.

Украина считает воссоединившийся с Россией в 2014 году Крым своей территорией, а посещение полуострова без согласования с Киевом — нарушением законодательства. Москва настаивает, что проведение референдума, в результате которого республика изменила территориальную принадлежность, соответствовало нормам международного права.