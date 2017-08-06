Культура
 

Лидера Scooter призвали исключить из жюри телешоу после выступления в Крыму

Перейти в «Мою Ленту»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал организаторов немецкого шоу «Германия ищет суперзвезду» исключить из состава жюри солиста Scooter Эйч Пи Бакстера после выступления его группы в Крыму. Об этом Мельник написал на своей странице в Twitter.

«Призвал организаторов кастинг-шоу DSDS исключить из жюри Эйч Пи Бакстера, который злостно нарушает законы другого государства», — отметил Мельник.

Ранее стало известно, что прокуратура Украины намерена допросить музыкантов Scooter после выступления в Крыму.

5 августа стало известно, что против участников Scooter на Украине было возбуждено уголовное дело. Фронтмену группы Эйч Пи Бакстеру и участникам коллектива грозит до восьми лет тюрьмы по статье УК Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Информация о визите немецкой группы на полуостров была занесена в Единый реестр досудебных расследований после обращения в прокуратуру одного из депутатов Верховной рады.

Также группа Scooter попала в базу данных украинского сайта «Миротворец». В публикации авторы сказали «простое человеческое спасибо» российской радиостанции «Говорит Москва», сотрудники которой прислали на портал письмо и рассказали о посещении музыкантами Крыма.

В июне киевские власти пообещали закрыть въезд на Украину артистам в случае, если они посетят полуостров со стороны России.

Украина считает воссоединившийся с Россией в 2014 году Крым своей территорией, а посещение полуострова без согласования с Киевом — нарушением законодательства. Москва настаивает, что проведение референдума, в результате которого республика изменила территориальную принадлежность, соответствовало нормам международного права.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украинская прокуратура захотела вызвать Scooter на допрос
На Украине завели уголовное дело против музыкантов Scooter за посещение Крыма
Группа Scooter попала в базу «Миротворца» благодаря московской радиостанции
Последние новости
Лавров разъяснил Тиллерсону российский ответ на санкции США
«Алроса» пересмотрит план производства из-за аварии на руднике «Мир»
Голый мужчина пробежал по стадиону перед финалом забега на ЧМ в Лондоне
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками позиций «Правого сектора»
Гитарист The Rolling Stones сообщил о раке легких и отказе от химиотерапии
Бурятский прокурор и его жена утонули при попытке спасти мальчика
Лидера Scooter призвали исключить из жюри телешоу после выступления в Крыму
Другие материалы рубрики
Культура00:17Сегодня

«Его мозг умер, а органы изъяли для трансплантации»

Британский нейрохирург Генри Марш о трудных врачебных решениях
17:05 4 августа

Статья о создании «Мемы: Фильма» оказалась фэйком

15:38 5 августа

Вышел первый трейлер русской версии «Бесстыдников»

15:03Сегодня

Гитарист The Rolling Stones сообщил о раке легких и отказе от химиотерапии

Культура09:23 3 августа

«Часто спрашивают, Нальчик — это Россия вообще?»

Кто снял лучший российский фильм этого года
17:49 4 августа

Схему московского метро превратили в карту Вестероса

14:59 4 августа

Бывшая участница «Красок» заявила об избиении на корпоративе

14:00Сегодня

Украинский музыкант умер во время концерта в Эстонии

Культура00:03 5 августа
Тино Сегал

Это не пропаганда

Художник Тино Сегал заставит московских зрителей попасть в «ситуацию»
19:09 4 августа

Мединский призвал художников к смелой дискуссии о современном искусстве

14:21 5 августа

Клип на песню Despacito стал самым популярным в истории YouTube

16:37 4 августа

Сын Виктора Цоя выпустил сингл с дебютного альбома

Россия
Александр Демахин«Сергиев Посад — не придаток монастыря»
Учитель Александр Демахин о своем увольнении и содомистской постановке
Кругом измена, трусость и обман
Православные царебожники по всей стране направили молитвы против «Матильды»
«Мужчина создал перевернутый мир абсурда»
Какие партии борются за укрощение женской любовью и царя
Пакет с младенцем нашли на улице в Екатеринбурге
Бурятский прокурор и его жена утонули при попытке спасти мальчика
Три экипажа ДПС по кругу гонялись за уральским лихачом
Монумент жертвам политрепрессий «Стена скорби» перевезли в центр Москвы
Все материалы
Мир
Человек с наркотической зависимостьюАмериканская наркотическая чума
Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Зигмар Габриэль«Зигги-поп» в немецком МИД
Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ
Лавров обсудил с главой МИД Турции зоны деэскалации в Сирии
Лавров разъяснил Тиллерсону российский ответ на санкции США
Плененный боевик ИГ рассказал о подготовке в Сирии террористов для атак в Европе
Источник сообщил о планах Лаврова провести встречу с главой МИД Турции
Все материалы
Бывший СССР
Дмитрий РогозинКишинев, которого нет
Как разгорался скандал вокруг сорванного визита Рогозина в Молдавию
Задержанный в витебском притоне священник оказался сутенером
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками позиций «Правого сектора»
Журналист из США принял православие и женился на жительнице ДНР
Украинская прокуратура захотела вызвать Scooter на допрос
Депутат Рады сообщил о поисках Саакашвили на польско-украинской границе
Президент Молдавии попросил Россию воздержаться от санкций из-за Рогозина
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампРасширение хамства
Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС
Банк России предсказал нулевую инфляцию в августе
Убытки Италии от российского продэмбарго оценили в 12 миллиардов евро
Киев выплатил МВФ первый взнос за кредит 2014 года
В России создали кошерную криптовалюту
Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума
«Югра» отвергла обвинения ЦБ в кредитовании проектов акционеров
Все материалы
Бизнес
Страсти по OPAL
Можно ли снять с российского газа украинскую наценку
Сырная феерия
Репортаж с подмосковного фермерского фестиваля
Бертран Бонвин«Сокращение производства сигарет будет происходить постепенно»
О будущем табачных компаний президент «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси Бертран Бонвин
Минэнерго прокомментировало расширение санкций ЕС из-за турбин Siemens
«Алроса» пересмотрит план производства из-за аварии на руднике «Мир»
В «Ростехе» отреагировали на новые санкции ЕС
Чубайс поторговался и купил спрей за нанокотики
Все материалы
Силовые структуры
Перестрелять закон
Как на Западе борются с оружейными запретами
Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощиПотрачено
Как «банда GTA» вышла из игры
Расстреляли на пробежке
В Москве застрелили гендиректора нового океанариума, не оставив зацепок полиции
Следствие выдвинуло версию убийства гендиректора «Крокус Сити Океанариума»
Рецидивист напал на американского журналиста в Подмосковье
Источник рассказал об оружии убийцы гендиректора «Крокус Сити Океанариума»
Прокуратура Краснодарского края изучит доходы чиновницы с 600 гектарами земли
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
Ядрена вошь
Ученые обманули время и поймали неуловимого призрака
Стартовало производство iPhone 8
В Солнечной системе заметили гигантский катаклизм
В Мексиканском заливе образовалась гигантская мертвая зона
Американские бомбардировщики погонятся за Луной
Все материалы
Спорт
Обошел на скорости
Последнюю стометровку в карьере Болт проиграл любителю амфетаминов и допинга
Усэйн БолтЛондон, гуд-бай
Сумеет ли Усэйн Болт уйти на покой непобежденным
Карнавальная ночь
Что стало с Рио и олимпийскими объектами через год после окончания Игр
СМИ сообщили о желании китайского миллиардера стать совладельцем «МЮ»
Голый мужчина пробежал по стадиону перед финалом забега на ЧМ в Лондоне
Украинский боксер Ломаченко защитил титул чемпиона мира
Кержаков назвал самый важный гол в своей карьере
Все материалы
Культура
«Его мозг умер, а органы изъяли для трансплантации»
Британский нейрохирург Генри Марш о трудных врачебных решениях
«Часто спрашивают, Нальчик — это Россия вообще?»
Кто снял лучший российский фильм этого года
Тино СегалЭто не пропаганда
Художник Тино Сегал заставит московских зрителей попасть в «ситуацию»
Лидера Scooter призвали исключить из жюри телешоу после выступления в Крыму
Черное снова в моде
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Темной башни» до «Леди Макбет»
Вышел первый трейлер русской версии «Бесстыдников»
Гитарист The Rolling Stones сообщил о раке легких и отказе от химиотерапии
Все материалы
Интернет и СМИ
«Человек должен дать повод затроллить и выстегнуть»
Провинциальный актер прославился, выстебывая Дружко и других звезд YouTube
Журналиста Fox News отстранили от работы за рассылку аморальных фотографий
Порошенко высмеяли за полет на МиГ-29
Гигантская чайка ворвалась в прямой эфир прогноза погоды
Остановивший глобальную хакерскую атаку программист признался в создании вирусов
Избитый в прямом эфире журналист рассказал о готовности помириться с нападавшим
«Фонтаны отключили везде, но наши мальчики не сдаются»
Избиение корреспондента НТВ стало лишь началом празднования Дня десантника
Все материалы
Ценности
В Йюхен путь лежит
Европейские автораритеты на аукционе в замке Шлосс-Дик
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
«Американцы — неубиваемы»
Московский страховщик и его любимый Cadillac
Daimler занялся летающими электромобилями
Первый электрический Jaguar признали самым значимым концепт-каром года
Uniqlo начал продавать вещи через торговые автоматы
Coach пустил татуировки Селены Гомес на визитницы
Все материалы
Путешествия
Котлеты, церкви, телескоп
Почему нужно бросить все и провести выходные в Тверской области
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
The Rhinefall near Schaffhausen, SwitzerlandПутешествие с азартом
Как изучить другую страну и добиться победы
В Абхазии рассказали о массовых отказах туристов от поездок в республику
Россиянин утонул в Мексике во время плавания по сенотам
Латвия изменит процедуру оформления виз российским туристам
Нарисовавший сам себя в небе над США самолет тестировал новый двигатель
Все материалы
Из жизни
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
Сукам повезло
Эти собаки проводят летние каникулы лучше, чем вы
Жим или режим?
Женщины в декрете все чаще становятся фитнес-звездами
Пытавшийся пристрелить броненосца техасец получил рикошетом пулю в лицо
Две афроамериканки устроили погром в ресторане из-за холодных наггетсов
Видео с бегущим по трассе в Индии носорогом приобрело популярность в сети
Омские курсанты пересобрали УАЗ за четыре минуты и установили рекорд
Все материалы
10 сверхнадежных автомобилей
Машины, способные проехать 320 000 километров и больше
Тест-драйв самого быстрого Bentley в истории
Ездим на Bentley Continental Supersports
15 вооруженных летающих автомобилей
Как выглядели бы современные машины, если бы оказались в будущем и смогли летать
Как японцы состаривают автомобили
Новые машины из Японии, которые тюнеры превращают в старые
Электрокар Chevrolet оказался лучше Tesla
VW показал дизайн самого дешевого кроссовера
Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы