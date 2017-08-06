Украинская прокуратура захотела вызвать Scooter на допрос

Прокуратура Украины намерена допросить музыкантов немецкой группы Scooter, накануне выступивших с концертом на территории Крыма. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым (структура, сохранившаяся в Генпрокуратуре Украины и располагающаяся в Киеве) Татьяна Тихончик, сообщает «112 Украина».

По ее словам, прокуратурой будет направлен запрос в компетентные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи с целью осуществления допроса участников группы.

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Ранее в субботу стало известно, что против участников Scooter на Украине было возбуждено уголовное дело. Фронтмену группы Эйч Пи Бакстеру и участникам коллектива грозит до восьми лет тюрьмы по статье УК Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Информация о визите немецкой группы на полуостров была занесена в Единый реестр досудебных расследований после обращения в прокуратуру одного из депутатов Верховной рады.

Также Scooter попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». В публикации авторы сказали «простое человеческое спасибо» российской радиостанции «Говорит Москва», сотрудники которой прислали на портал письмо и рассказали о посещении музыкантами Крыма.

В июне киевские власти пообещали закрыть въезд на Украину артистам в случае, если они посетят полуостров со стороны России.

Украина считает воссоединившийся с Россией в 2014 году Крым своей территорией, а посещение полуострова без согласования с Киевом — нарушением законодательства. Москва настаивает, что проведение референдума, в результате которого республика изменила территориальную принадлежность, соответствовало нормам международного права.