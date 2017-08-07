Правительство нашло способ демонстрировать фильмы на фестивалях и ТВ без преград

Правительство России внесло в Госдуму законопроект «О совершенствовании правового регулирования проката и показа фильмов». Об этом в понедельник, 7 августа, сообщается на сайте кабмина.

В документе говорится, что «при показе фильма на кинофестивале продолжительностью не более 10 дней, проводимом на территории России, не будет требоваться прокатное удостоверение при условии, что такой фильм показывается на кинофестивале не позднее одного календарного года, следующего за годом создания фильма».

«Законопроектом также предлагается установить, что прокатное удостоверение не будет требоваться при показе любого фильма по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению», — добавляется в законопроекте.

Отмечается, что «при этом обязанность получать прокатное удостоверение в случае дальнейшего коммерческого показа фильма (выхода фильма на широкий экран) сохраняется».

В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому культурные учреждения и образовательные организации смогут показывать советское кино без прокатного удостоверения.