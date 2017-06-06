Суд счел незаконным решение Минкульта снять с проката фильм со свастикой

Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным отзыв прокатного удостоверения на фильм «Зов Космической эволюции» Международного центра Рерихов (МЦР). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В постановлении суда отмечается, что решение снять ленту с проката было оформлено письмом заместителя министра культуры России Сергея Обрывалина.

«Взыскать с Министерства культуры России в пользу Международной общественной организации "Международный центр Рерихов" расходы по оплате государственной пошлины», — говорится в вердикте.

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В Минкульте сочли нужным лишить картину прокатного удостоверения из-за того, что в ленте демонстрируются фрагменты документальной военной кинохроники (в том числе из фильмов «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма и «Великая Отечественная война. Неизвестная война» Романа Кармена), и в кадре можно увидеть нацистскую символику — свастику.

«Зов Космической эволюции» был снят в 2013 году. Режиссером выступила Людмила Шапошникова.