Госдума поддержала идею показывать советское кино без прокатного удостоверения

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому культурные учреждения и образовательные организации смогут показывать советское кино без прокатного удостоверения. Об этом в среду, 7 июня, сообщает ТАСС.

«Законопроектом предлагается разрешить осуществление некоммерческого показа музеями, библиотеками, научными организациями или образовательными организациями перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы России без прокатного удостоверения», — отмечается в документе.

Законопроект был вынесен правительством на рассмотрение Госдумы в феврале.

По словам авторов инициативы, выдача прокатных удостоверений «осуществляется в основном в целях проверки фильма на предмет наличия в нем запрещенной в России информации». Они считают, что перешедшие в общественное достояние картины не содержат таких материалов.