Умер саудовский принц Сальман бен Абдаллах бен Турки Аль Сауд

Королевский двор Саудовской Аравии сообщил о кончине принца Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда. Заявление приводит агентство SPA.

В кратком релизе говорится, что член королевской семьи будет похоронен сегодня, 8 августа, после дневной молитвы в мечети Имама Турки бин Абдуллы в столице королевства Эр-Рияде.

О причинах смерти принца не сообщается.

19 октября прошлого года в Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении принца Турки бин Сауд аль-Кабира. Член королевской семьи был признан виновным в убийстве трехлетней давности. Какой именно способ казни был избран, не сообщалось. В королевстве большинству осужденных к высшей мере наказания отрубают голову.