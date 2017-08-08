Президент «Зенита» определил сроки победы клуба в Лиге чемпионов

Президент петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, что нынешнему составу клуба по силам побороться за победу в Лиге чемпионов через три-четыре года. Об этом он заявил в эфире «Матч ТВ».

«Роберто Манчини в настоящий момент собирает очень молодых аргентинских игроков. Это команда будущего. Через три-четыре года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов», — сказал Фурсенко.

Функционер высоко оценил игровые качества последнего аргентинского новичка клуба — полузащитника Матиаса Краневиттера. 24-летний игрок перешел в «Зенит» из мадридского «Атлетико», подписав с российской командой четырехлетний контракт.

Краневиттер стал четвертым аргентинцем, приобретенным «Зенитом» в нынешнее трансферное окно. До него в Петербург перебрались хавбек Леандро Паредес, форвард Себастьян Дриусси и защитник Эмануэль Маммана.

В грядущем сезоне «Зенит» не примет участия в Лиге чемпионов и выступит в групповом этапе Лиги Европы. До этого высшим достижением сине-бело-голубых в сильнейшем клубном турнире Старого Света был выход в 1/8 финала (2011/2012, 2013/2014, 2015/2016).